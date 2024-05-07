最近有消息指出，海上無人機已重塑海戰，各國將花費大量心力發展無人機，然而美國的海上無人船計畫發展緩慢，因為軍方仍執著於建造大船，反將美國的弱點暴露出來，更不利牽制日益壯大的中國大陸。
據路透，烏克蘭對俄羅斯的海上無人機攻勢引起了美軍的注意，美軍打算將烏克蘭及紅海的經驗挪用於對抗在日益壯大的中國大陸。
美國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）去年8月宣布一項名為「複製者」（Replicator）的計畫，在未來18至24個月裡，部署數百艘相對便宜的小型海空無人機，應對中國大陸日益增長的軍事威脅。
美國海軍無人機顧問、華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）指出，一大批小型無人機既能為航空母艦、潛艦等搭載人員提供保護，也能在大陸試圖攻台時擾亂運兵船。
然而，2名海軍消息人士及3位無人船製造商高層等消息人士提到，美國目前最大的阻礙在於國防部預算編列時，仍在投入最多錢在傳統國防承包商建造的大型船艦與潛艦。
美國海軍今年預算有1億7200萬美元（約新台幣56億元）用於中小型水下無人船，2025年則將降至1億180萬美元（約新台幣32億元），這僅占2025年海軍採購預算中的一小部分。
此外，消息人士透露，海軍相當缺乏遠端操作駕駛無人船、分析影像數據的人員。可看出美國的海上無人機計畫，還有很長一段路要走。
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