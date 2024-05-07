不少男友對女友的穿搭有意見，一名女網友日前表示，男友經常約束她的穿搭，平時穿露出肩膀、腰部、大腿的上衣和短裙，都被男友制止，忍不住詢問其他男性的標準，可以接受女友穿多露？

原PO日前在Dcard發文，她的穿衣風格並不會露胸，但是會露出肩頸、腰跟腿，但男友都會覺得她穿太露了，要她包緊一點，管束她的穿著，不解這樣穿有很誇張嗎？好奇其他男性朋友都如何看待女友穿搭。

貼文PO出後，許多男性網友紛紛留言「不能穿短版、一字肩小可愛都不行」、「短褲、短裙都要過膝」、「沒辦法，不好好顧著一下就被偷牽走了怎麼辦」、「我也會管女友的穿搭，尤其是比較短的短褲或是裙子，露肚我不會管」。

但也有人表示，「我都買露事業線的給我老婆，不然要等到老了才露嗎」、「這些看起來都還好啊，男友太封閉了吧，是清朝時期嗎」、「不會管，我自己也很愛看，重點是她很愛美」、「覺得長得很漂亮，不管怎樣男生都會看，只要自己穿得自信漂亮才是最重要的，為什麼要管男友說什麼」。