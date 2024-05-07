一名高雄人夫，某日見到妻子手機內，出現與陌生男子的對話簡訊，雙方互稱「寶貝」、「寶」，妻子甚至還傳裸照給對方欣賞，經丈夫追查後，更發現兩人多次出遊，且穿清涼合照，丈夫氣得提告要求賠償100萬，但一審僅輕判8萬元。丈夫不服上訴，高等法院高雄分院判決2人應賠償20萬元遮羞費。

根據判決書，一名人夫某日發現老婆的Line中，與一名不明男子出現親密對話內容，包括男方「妳是我交過最可愛的一個」，還將對話設為聊天畫面公告。而且老婆於111年7月至11月間向該名男子傳送自己裸露身體照片，兩人之間互稱呼對方為「寶貝」、「寶」，並傳送「愛你」等訊息。

令丈夫傷心的是，丈夫同時另發現老婆的手機備忘錄，竟然鉅細靡遺紀錄小王飲食習慣、喜好、藥物過敏、喜歡之餐廳等事項，還將他設置於通訊軟體Instagram「我的最愛」欄位，同時兩人也有一同出遊，拍攝親暱、十指緊扣等照片，更有視訊時穿著清涼互相拍攝照片。丈夫認為兩人已逾越正常之社交行為，提告求償100萬。

法官審理後認定，妻子與小王透過通訊軟體Line互稱呼對方為「寶貝」、「寶」，並傳送「愛你」等訊息，小王甚至將「妳是我交過最可愛的一個」對話設為聊天畫面公告，且傳送自己裸露身體照片為親密互動，舉止親暱、十指緊扣照片，足認妻子與小王間所為，已共同破壞上訴人婚姻生活之圓滿安全及幸福，一審判賠8萬元。

但丈夫不服上訴，且認為小王也坦承婚外情，高雄高分院認為賠償金額過低，判賠20萬元定讞。