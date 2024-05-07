曾是準總統賴清德屬意閣揆人選之一的和碩聯合科技董事長童子賢，近日頻對能源政策表態，今日他在最新曝光的專訪中直言，賴政府若在上任後百日內針對能源、廢死與反詐騙三大問題下手，將創造有感政績。其中針對能源議題，他強調必須對核三延役、核二重啟做出決定，死抱神主牌將讓台灣在排碳問題上處於不利，至於核廢料處理的問題，童子賢也化身物理教授提出解方。

《鏡週刊》今刊登專訪童子賢內容，他指出賴政府上任後，能源政策的調整是當務之急，尤其事關非排碳能源的核二、核三是否延役，應盡快決定。自稱30年前也熱心反核童子賢表示，現在認為核能可以是綠能盟友，因「地球暖化才是全民公敵」。

童子賢進一步說道，在2023年，台灣超過8成2的都是排碳的電，直言不靠核電協助，無法降低排碳」。童子賢強調，賴政府應規劃或更新現有核電廠的反應爐繼續做出貢獻。

除了推動核電廠延役外，童子賢也提出核廢料處理的問題。針對許多反核人士常提到，核電廠會爆炸，核廢料就像原子彈，童子賢化身物理教授並解釋道，核電廠要像原子彈一樣爆炸，鈾濃度須達7成以上，而現有的核子燃料棒的鈾濃度只有5到15％，用完後的鈾濃度更低於1％。童子賢強調，若好好回收再製，就像科技廢料回收，讓廢物變黃金。

童子賢提到，低階核廢料中無放射性的鈾238佔99.2％，具有放射性的鈾235則佔0.7％，過去為了0.7％讓低階核廢料必須找儲存放置地點，但隨著科學進步，可以讓這些燃料棒透過工程技術充分利用，藉此解決核廢料問題。童子賢強調，從這些核廢料裡，把鈾238提煉出來，用技術最終產生鈽239當燃料棒，就能百分百處理掉這些核廢料。

童子賢強調，當全球重視核電，核廢料提煉必將被重視，核廢料回收絕非技術問題，而是商業問題，「『是不為也，非不能也』」。