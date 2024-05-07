台中市西屯區一棟集合住宅，今天（7日）凌晨竄出惡火， 台中市西屯區一棟集合住宅7日凌晨竄出惡火，消防局出動各式消防車共24輛灌救，火苗迅速從8樓竄出，客廳全面陷入燃燒，消防員救出游姓一家4口，55歲父親及11歲女童受困主臥廁所，救出時無生命徵象，送醫後仍不治；14歲男童燒燙傷送醫救治，55歲鐘姓母親則自行脫困；初步判斷疑電線走火，真正起火原因待釐清。

台中市消防局表示，今天凌晨1時16分獲報，西屯區福瑞街一處集合住宅8樓火警，派遣第6大隊、第5大隊、轄區協和分隊等共計8個單位，出動各式消防車24輛、消防人員64名、義消人員5名，由大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

消防人員從8樓主臥廁所救出父親及女童，但兩人已無生命徵象，分別送澄清醫院中港院區及台中榮總醫院救治，仍宣告不治；另名14歲男童左手上臂二度2%、背部二度6%燒燙傷，意識清楚，送往台中榮總醫院救治；母親則自行脫困。

起火現場為地上16樓，地下2樓之RC建築物，於8樓火煙竄出，消防人員立即布署水線搶救，火勢於1時43分控制，2時17分撲滅，客廳全面燒燬及廚房部分燒燬，燃燒面積約60平方公尺；初步判斷為電線走火，真正起火原因由火調人員調查。