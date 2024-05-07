小編今（7）日精選5件不可不知的國內外財經大事。電子、金融及傳產類股近期成推升台股動力，押對寶的台股ETF亦跟漲。據Cmoney統計，八檔台股ETF已創今年股價新高，其中，凱基優選高股息30（00915）今年來含息報酬率逾21％、元大台灣高息低波（00713）亦有14.9％，皆打敗大盤的14.46％，主要就是重壓電子、金融股。

00915前五大成分股包括鴻海、聯電、瑞儀、中信金、統一。

【1】跟對電金股 八檔ETF強強滾

凱基優選高股息30基金經理人施政廷表示，台股目前本益比來到歷史相對高點17.54倍，股價高檔震盪機率高，但台灣第一季GDP與經濟成長率同步上修，都優於預期，激勵股價表現，也是台股表現亮眼的原因。

【2】保單存錢沒戲 壽險滿期金破700億創低

「用保單存錢」的說法恐暫別壽險市場。因金管會連年控管短年期儲蓄險，及2026年接軌需求，壽險業調整保單設計，增加壽險保障，據保發中心統計，2023年壽險「滿期金」給付僅648億元，至少是近20多年新低，壽險業推估，未來每年滿期金給付不到千億元，恐成常態。

【3】資本市場太龐大 桑默斯：日本干預外匯恐無濟於事

日圓兌美元匯價跌至34年新低後，外傳日本政府兩度出手阻貶，對此美國財長葉倫表示上周日圓匯率波動極大，但不評論官方是否干預。美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）則表示，鑑於資本市場規模龐大，干預措施可能起不了作用，即便日本政府近期挹注巨資拉抬日圓，恐難帶來長期效果。

【4】勞動市場降溫 聯準會傳聲筒：夏末降息還有希望

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）近日表示，美國4月就業報告符合「金髮女孩」（Goldilocks，形容一切恰到好處）的特徵，即緩解經濟在今年第一季重新加速的擔憂，為美國聯準會（Fed）夏末降息保留一絲希望。

【5】美財報季尾聲 8成獲利超預期

美國第一季財報季即將步入尾聲，截至上周五（3日）為止，標普500成份股當中有高達80％企業發布財報，其中近8成獲利超預期，整體獲利較上年同期增長5％，創下2022年第二季以來獲利年增幅最高紀錄。

【5】蘋果、華為新品 今隔空較勁

全球兩大消費性電子巨頭蘋果、華為選在今（7）日同一天舉行新品發表會，以自家最新產品「隔空較勁」。不過，兩大巨頭此次都不會發表新款智慧手機，主打筆電、平板、穿戴裝置，華為將推出與Apple Watch相似的智慧手錶Watch Fit 3，以及新一代平板MatePad。蘋果則會推出新一代iPad Pro及iPad Air。

https://www.chinatimes.com/newspapers/20240507000064-260202?chdtv

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