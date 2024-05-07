臻鼎-KY表示，4月營收在去年低基期上大幅年增，創下歷年同期新高，四大產品應用，包含行動通訊、電腦消費、車用/伺服器/基地台與IC載板皆分別年增逾5成以上，公司重回成長軌道的態勢明確。
臻鼎-KY今年前4月合併營收435.68億元，年增12.6%。
臻鼎-KY將於5月10日舉行法說會，公布第1季財報，並說明第2季展望。
PCB廠臻鼎-KY(4958)4月合併營收為110.57億元，年增54.9%，創下歷年同期新高；臻鼎-KY將於5月10日舉行法說會，說明第2季展望。
臻鼎-KY表示，4月營收在去年低基期上大幅年增，創下歷年同期新高，四大產品應用，包含行動通訊、電腦消費、車用/伺服器/基地台與IC載板皆分別年增逾5成以上，公司重回成長軌道的態勢明確。
臻鼎-KY今年前4月合併營收435.68億元，年增12.6%。
臻鼎-KY將於5月10日舉行法說會，公布第1季財報，並說明第2季展望。
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