臻鼎-KY表示，4月營收在去年低基期上大幅年增，創下歷年同期新高，四大產品應用，包含行動通訊、電腦消費、車用/伺服器/基地台與IC載板皆分別年增逾5成以上，公司重回成長軌道的態勢明確。

臻鼎-KY今年前4月合併營收435.68億元，年增12.6%。

臻鼎-KY將於5月10日舉行法說會，公布第1季財報，並說明第2季展望。

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