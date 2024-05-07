台灣觀光2011年起以「Taiwan–The Heart of Asia」品牌向國際推廣，成功締造亞洲之心在台灣的形象，扎根於國內外旅客心中，歷時13年及走過疫情，2024年台灣觀光再升級，以「TAIWAN–Waves of Wonder」全新品牌再出發。

新品牌LOGO由台灣電通公司與甫獲第六屆「總統創新獎」個人獎殊榮的Bito甲蟲創意公司創辦人劉耕名合作，率領國際金獎設計團隊Bito操刀設計，緊扣觀光署「親山、親海、樂環島」行銷主軸，帶出台灣山巒起伏、海洋魅力的流線氣勢。

觀光署表示，台灣觀光品牌3.0版的「TAIWAN」字體融合台灣的山脈、海洋、蜿蜒的公路與鐵道等意象，呈現具波浪感的線條設計，採用日出晨光的橘色，延續上一代品牌的溫暖與活力，象徵台灣觀光旅遊未來發展性。

觀光署指出，過去人們尋找「旅遊目的地」，現在台灣要推動「有目的的旅遊」，新品牌並結合「台灣觀光雙年曆」資源規畫，創造出代表四季主題旅遊的品牌色彩，傳遞給國際旅客「台灣四季，都是觀光季」訊息，以獨具特色的台灣魅力，帶給旅客源源不絕的驚喜感受。

觀光署長周永暉表示，觀光業一直是政府相當重視的產業，透過各項政策支持觀光產業復甦，並期許攜手產業界，齊心協力共同擦亮台灣觀光新品牌。隨著疫後旅遊復甦，未來機場擴大營運，台灣觀光形象再升級，將為旅客帶來更多元的旅遊體驗。

周永暉指出，台灣觀光要跟上時代脈動，觀光署成立後致力推動觀光產業「永續」與「數位」雙軸轉型，打造更高品質的旅遊體驗與創新服務，並為此帶來全新台灣觀光識別形象系統，結合簡潔有力的現代美學與國際潮流，帶領台灣邁向「Tourism 2030」觀光政策願景。

觀光署6日晚間於國際知名地標台北101大樓點燈，首次向全球旅客展示全新品牌識別形象。未來預定將全新國際觀光形象，在國內外各網路廣告、戶外電子看板、社群媒體等廣告版位曝光，積極吸引更多旅客來台，感受台灣的四季魅力與新奇感受。