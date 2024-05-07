昔日大牛股鴻海(2317)6日單日大漲7.37%，以超過17萬張成交量成為當日最熱門的股票，並刷新了16年來的新高價。與此同時，另一個受到投資者關注的焦點是高股息ETF族群，其中19檔高股息ETF中，有5檔同步寫下了自上市以來的新高價。這5檔ETF包括凱基優選高股息30(00915)、復華富時高息低波(00731)、大華優利高填息30(00918)、元大台灣高息低波(00713)以及臺新永續高息中小(00936)。其中，00915以單日上漲1.93%的表現居首，也是今年以來股價含息報酬的佼佼者，累計含息報酬已達21.1%。

對於台股的表現，施政廷表示，台股目前的本益比已來到歷史相對高點，達到17.54倍，因此股價在高檔區域震盪的機率較高。然而，最新公佈的美國4月非農就業人數低於預期，顯示勞動市場增長放緩，這讓市場對於美聯儲降息的期待重新升溫，推動了美股上漲，同時美國10年期公債殖利率也出現下跌。加上台灣第一季度的GDP與經濟成長率均優於原先預期，這些利多因素激勵了股價表現，也成為台股表現亮眼的原因之一。