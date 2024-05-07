日籍正妹YouTuber「Mana」最近帶爸媽來台灣玩，體驗了高雄捷運，身為工程師的爸爸對於捷運站的設計、整體系統以及QR Code車票感到相當驚豔，尤其對QR Code車票讚譽不絕，表示這樣做成本很低，狂讚「台灣真的太先進了」。

Mana近日在YouTube頻道上傳影片，她帶爸媽來台灣體驗高雄捷運，3人來到被多次評選為全世界最美捷運站之一的美麗島站，爸爸一進站就被大廳天花板的公共藝術「光之穹頂」吸引，接著經過商店、咖啡廳、畫廊等，還看到免費的手機充電站，Mana爸大讚設計漂亮又有特色，並提到日本地下鐵主要是為了商業交通目的而蓋的，所以不太會去考慮站內設計。

接著Mana帶爸媽買票準備搭車，在機器投錢後出來的是一張QR Code車票，爸爸一看驚呼「很先進耶」，表示使用QR Code成本很低；他說在日本一般的車票是用磁力來讀取的，那是一項非常困難的技術，就算流手汗也不會影響到車票，但是成本很高，「台灣居然想到用像收據一樣的車票，真的進步太多。」

在月台等捷運時，Mana爸發現月台全部封起來，不但能避免冷氣外洩，也能預防落軌事件發生，他說雖然成本較高，但覺得這樣設計比較好。