早餐吃得巧活力滿滿，營養師彭逸珊推薦3組機能早餐，包括以無糖優格為基底的「便便順暢組」，以蛋白質為主的「高蛋白長肌組」，及有澱粉加無糖飲的「吃飽好上工組」等早餐組合，至於常見的油條＋豆漿，薯餅蛋餅＋紅茶，與果醬吐司＋奶茶3款早餐組，因蛋白質不足或熱量高，都被列為NG早餐。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文指出，吃對早餐讓人一早就有好精神，以下為推薦的3大方向早餐組。

■第一組便便順暢組：無糖優格作為基底，搭配高纖雀麥、紅薏仁或香蕉，可補充乳酸菌及膳食纖維，讓排便順順利利。

■第二組高蛋白長肌組：主食與飲料都是富含蛋白質的組合，例如里雞蛋餅＋無糖豆漿、鮪魚蛋吐司＋輕卡餐、烤雞腿堡＋鮮乳。

■第三組吃飽好上工組：男生或是自覺食量偏大者，可以考慮肉蛋吐司＋黑咖啡、里雞蛋餅＋無糖拿鐵、鐵板麵＋無糖豆漿。

彭逸珊也點名下列3種組合的早餐是NG早餐，最好別碰。

■果醬吐司＋奶茶：標準澱粉＋糖的組合，缺少蛋白質。

■薯餅蛋餅＋紅茶：蛋白質偏少，且蛋餅皮、薯餅都是澱粉類。

■油條＋豆漿：油條脂肪含量高，是容易爆卡的食物。