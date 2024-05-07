運動家路克。（美聯社資料照）

TWO HOMER DAY? BRAVO, SHOHEI. pic.twitter.com/doXseFxX0U — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 5, 2024

大谷翔平近日火力爆發，榮獲國聯單周最佳球員（美國時間4/29－5/5），這是他加盟道奇以來首度獲獎，他過去在美聯6年獲獎7次，今年轉戰國聯之後僅1個月就獲獎。這周的大谷總計21打數11安打，3轟7打點，2次盜壘，打擊率0.524，攻擊指數1.535。前役對戰勇士他繳出4支4，生涯第7次單場4安打，還包含恐怖的雙響炮，其中一轟飛行464呎是國聯開季至今最大號的怪物轟。

此外大谷還在本周對總教練羅伯茲（Dave Roberts）開了個小玩笑，他送給羅伯茲一台保時捷玩具車，做為他超越羅伯茲在道奇7轟紀錄的紀念品。羅伯茲談論那支特大號全壘打說：「他持續做出一些我們從未見過的事，那球很深遠，不論是左打或右打，普通人不會把球打到那裡（中左外野看台）。」

今年比較令人訝異的是大谷在得點圈有跑者時的打擊低潮，當他在無人出局沒跑者的時候，他的打擊率達到0.550之譜；但他獲得建功機會時的打擊率僅有0.225，如果是兩人出局還會再下降到0.188，他過去面對這種情況的打擊率是超過3成的。

美聯的單周最佳球員是運動家猛將路克（Brent Rooker），他在對戰馬林魚時演出難得一見的「單局雙響炮」，一度幫助運動家攀回5成勝率，成為美西強權遊騎兵、水手的威脅。