國民黨立委徐巧芯5日爆料，外交部透過第三方援助烏克蘭恐涉及圖利。外交部曾表示，我國外交處境特殊，是外交部以密件處理備忘錄文件的主因，但相關文件均送立法院備查，所謂密約根本是無稽之談。認為徐涉及洩漏公務機密，外交部7日上午10時，由條法司副司長許柏逸到台北地檢署控告徐涉嫌洩密，並對外發表簡短聲明。

外交部發言人劉永健日前與歐洲司司長黃鈞耀、條法司司長連建辰舉行臨時記者會提出六點回應。

劉永健指出，自從俄國入侵烏克蘭開始，台灣政府和民間立即展開人道援助工作。考量到台烏之間無正式官方關係，因此主要援助計畫是透過鄰近烏克蘭的友好國家，如捷克、波蘭、立陶宛、斯洛伐克共同進行；另有一部分計畫，則是與烏克蘭地方政府或NGO直接合作。

他說明與第三國合作援烏的好處，烏克蘭仍在戰爭中，本身專注執行復原和重建的能量有限。中東歐國家與烏克蘭有長年的互動，對於援助烏克蘭也較有經驗，而且能直接與烏國官方接觸。

劉永健表示，藉由與友好國家共同援烏，進一步強化我國和中東歐國家的合作經驗與實質關係，是三贏的合作模式，未來也有助我國廠商打入烏國戰後重建的市場。

他強調，台灣與捷克合作援助烏克蘭，公開透明，經得起檢驗，相關預算都經立法院審議通過。捷克政府相當重視與台灣的合作，甚至指派烏克蘭事務特使來台簽約，今年3月第二度訪台期間也曾與媒體座談，指出台捷的援助是直接抵達烏東前線戰區。

至於台灣與捷克所簽訂的合作備忘錄，他說，外交部都有發布新聞稿說明合作大致內容。我國外交處境特殊，只要台灣和理念相近國家進一步合作，就會受到阻撓，甚至試圖破壞，這也是外交部以密件處理備忘錄文件的主因。

劉永健指出，相關文件均依照法定程序送立法院備查，立法委員均可調閱，所謂密約根本是無稽之談。 立法委員對內容有疑問，外交部可派員說明，但不可以直接在媒體面前公開機密文件，視國家機密保護於無物。外交部對於本案涉及洩漏公務機密一事，將準備採取法律行動因應。