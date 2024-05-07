自媒體時代，許多人會拍片賺取流量，以增加收入，一名男子發現很多外國人來台灣拍片，到各個觀光景點、吃美食，大喊「好愛台灣」，瞬間獲得高流量並引發討論，好奇為何外國YouTuber都特別愛台灣？疑問掀起話題，不少人點「愛台灣」3字就是流量密碼，其中一名網友也分享外國YouTuber暗黑賺錢手法，他指同事的妻子是外國人，在YouTube上不斷讚美台灣，但同時又在其他平台抨擊台灣，以此方式獲利，每月收入超過10萬元。

原PO近日於PTT八卦版指出，許多外國人來台灣後，在YouTube開設頻道，拿攝影器材到阿里山、日月潭、九份、中正紀念堂等知名觀光景點遊玩，再搭捷運、吃美食，讚美風景優美、台灣人有人情味又善良等，甚至加碼高喊「愛台灣。」

原PO表示，外國人對台灣各種稱讚，是為了賺流量，昧著良心說話嗎，「為什麼外國人YouTuber都特別愛台灣啊？」

貼文引發熱議，許多人表示喊「愛台灣」就是流量密碼，用最低的成本就能上新聞、當網紅，甚至還能接業配賺錢，其中一名網友分享真實案例，他說有個外國YouTuber是他同事的妻子，不斷拍片誇讚台灣，卻又在其他社群平台不斷批評台灣，兩邊都獲利，月收超過10萬元。

也有人認為外國人之所以會喜歡台灣，除了台灣人友善外，治安也很好，若真的拍片批評台灣的缺點，可能還會遭到網友出征。