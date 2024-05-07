日圓狂跌嚴重衝擊日本經濟，首當其衝的產業之一，就是街頭常見的百圓商店。隨著貨幣貶值、成本上漲，許多店家紛紛調漲價格，「百圓快守不住了」，甚至有老闆賣起冷凍披薩，只求失血速度不要太快。

日圓兌美元匯價一度失守160大關，日本政府被迫出手，市場判斷首度干預落在4月29日，規模約5.5兆日圓，曾成功把日圓從157.58急拉到153.04。第二次應為5月2日，但這次效果不佳，日圓走貶逾1%。

美國前財長認為，資本市場規模龐大，日本政府想透過干預拉抬日圓，可能落得徒勞無功。日本媒體開始報導受日圓走貶影響的店家，百圓商店就是其中之一。

「不管東西賣得多好，都覺得沒賺到多少錢，如果再算進店租、員工薪水等，更是有種透支感」，有店長透露，為維持獲利，特別拜託開披薩店的朋友，放一些冷凍披薩在店裡賣，且超過100圓。未來狀況如果沒有改善，「百圓商店」恐走入歷史。