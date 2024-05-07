大S（徐熙媛）前婆婆張蘭先前表示，已經做好和兒子斷絕母子關係的準備，揚言要公開不利於S家的證據，接著又替汪小菲緩頰，表示兒子會上警局是被設局。而近日，張蘭繼續在微博轉發其他人批評S家的影片，最後說道：「但凡那家人三觀正點，周遭出歪主意的人少一點，都不可能落到今天這個地步」。

張蘭5日轉發批評大S和其律師的影片，表示大S和律師聯手想要搞臭前夫，還繼續質疑大S離婚前就和具俊曄有聯繫。「不過呢賴律師再厲害，也沒想到張蘭會下場扭轉局面，設局半天，最後把自己玩進去了」。

張蘭轉發影片呼籲大S一家三觀要正直。（圖／翻攝自張蘭俏江南創辦人微博）

張蘭轉發的影片最後提出兩點，呼籲S家三觀要正直一點、不要聽信旁人出餿主意，否則就會變成今日的局面。對此，網友回：「好好過自己不好嗎？真是服了」、「這麼多年的隱忍，小菲真是太善良了」、「不明白為啥老是詆毀大S」、「大S工作室記得收集證據哦」。

而張蘭對前媳婦大S的恩怨似乎沒完沒了，上月底張蘭界曬出小紅書上影片，題目是「大S五招逼瘋汪小菲，片中剖析大S使用了哪些招數讓汪小菲做出脫序行為，認為汪小菲一下服軟（低頭認錯之意）、一下上警局、一下又秒刪言論，結合和心理學知識可推測為何跟NPD（自戀型人格障礙）相處久了，會變得脆弱敏感、感情失控、焦慮不安，甚至陷入暴躁跟瘋狂。

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