女星江泳錡憑藉演出本土劇《甘味人生》、《世間情》而受到關注，去年7月她結束與電視台監製楊煥8年婚姻。近期她上節目回顧這段感情，認為沒有誰對誰錯，但她也坦言，因為自己太強勢導致對方有些壓力，「我老公娶我也是蠻衰的」。

江泳錡在節目《單身行不行》分享離婚後的近況，她表示，這段婚姻沒有誰對誰錯，過去在外工作時，雖老公不太會去干涉她，但心裡總是會掛念著，因此都會提醒自己不能太晚回家。如今恢復單身後，「反而覺得生活更沒有負擔」。她也坦言「我覺得我老公娶我也是蠻衰的，因為我太強勢了，導致某部分他會有點小小的壓力，我也長時間沒有辦法陪他」。

接著，她透露自己長期飽受子宮肌腺症困擾，接受過2次手術都效果不顯著，所以早就決定要摘除子宮。只是婚內她考量對方可能想要小孩，所以等到離婚後才動刀。現在想來，若這段婚姻還在，「我子宮拿掉，是不是對他來說不公平，萬一他未來要小孩的話」。如今她與前夫不僅沒有撕破臉，反而變成好朋友，甚至一個眼神就可以知道對方的想法，對前夫只有滿滿的感謝。「那8年我很感謝他，我常出國，他把家裡顧的很好，相對的他也把他的事業顧的很好，這樣就夠了」。