汪濤表示，4月30日召開的政治局會議釋放了更為積極的宏觀政策訊號，特別是在財政政策和房地產政策方面。會議基本延續了3月兩會所設定的政策基調，同時強調要及早發行並有效運用超長期特別國債，以避免財政政策的前緊後鬆現象（即類似於2023年的情況），並指出經濟仍面臨有效需求不足和企業經營壓力的挑戰。會議強調要切實做好保障房工作，並統籌研究消化存量房產的政策措施，顯示出對房地產政策的調整。預計政治局會議後，各政府部門和地方政府將出台更多具體措施。

政治局會議要求實施積極的財政政策，要及早發行並有效運用超長期特別國債，加快專項債券發行使用進度，保持必要的財政支出強度。會議明確要求避免財政政策的前緊後鬆現象，即避免重複2023年的情況。年初至今，財政仍然較為緊張，這部分是由於政府債券發行節奏不及2023年1-4月的情況，且迄今為止1兆的超長期特別國債仍未發行。

此外，一季度土地收入去年同期相比下降7%，進一步抑制了地方政府支出能力。針對地方財政存在的壓力，會議刪除了去年12月政治局會議裡要求「嚴肅財經紀律」和「嚴控一般性支出」的措辭，同時要求確保基層「三保」足額按時支出。預計未來幾個月政府債券（包括一般和專項政府債券）的發行節奏將加快，中央政府還有可能加快財政轉移支付，從而支撐一般性政府支出和基建投資。此外，會議還指出要確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務，又能穩定發展，這也許意味著對12個債務高風險省份的隱性債務管控可能略有鬆動。

在地產方面，汪濤表示，儘管一季度GDP增長強於預期，但房地產活動仍然下行，仍是今年經濟活動面臨的最大風險。本次會議對房地產政策的定調更為積極，沒有重申加大保障房建設，而是指出要統籌研究消化存量房產和改善增量住房的政策措施。這種對房地產政策表述的微妙變化可能意味著政府將擴大目前的政策試點，允許更多地方政府直接購買存量住房，用於增加保障房或公租房供給，這將有利於穩定住房市場。不過，該政策覆蓋規模和資金來源尚不明晰。