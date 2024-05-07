立院國防外交委員會藍白立委原定本月16日考察太平島，但因17日有重要議案要表決，國防委員會召委、國民黨立委馬文君宣布延後至18日，而針對此趟訪問行，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤更嗆，這是為大陸助威風、為政府添亂。對此，國民黨前立委林郁方質疑，為什麼去太平島就是助大陸威風？他並提到民國60年菲律賓佔領原為我國領土的中業島一事，直呼如果愛台灣，不是應該在南海有一個立足之地？

林郁方昨（6）日在政論節目《少康戰情室》指出，訪問太平島一定會有來自美國的壓力，因為美國不希望當地局勢更為複雜，自己當年要去太平島時，美方就透過相關管道轉達立場，但他回答，自己是中華民國的立委，而非美國國會議員。

而針對總統蔡英文至今沒有考察太平島，林郁方表示，一個有為的總統考慮國家利益時，應是要站在人民的觀點，而非讓其他國家代為決定，若前總統陳水扁和馬英九都頂得住美國的壓力，為什麼蔡英文不敢去？

另外，林郁方提到，位於南海的中業島過去是我國領土，但民國60年時因颱風來襲，島上守軍撤往太平島躲避風雨，菲律賓軍隊趁機佔領此島。他直呼，如果愛台灣，不是應該在南海有一個立足之地，讓我國在相關談判時有籌碼？這樣一來，若未來當地真的發現石油，我國才有一席之地。

中業島現名為派格阿薩島，是南沙群島的第二大天然島嶼，原為我國領土，但1971年薇拉颱風來襲時，島上國軍駐軍撤往太平島避難，菲律賓見狀，於是派兵佔領此島，國軍原決定以軍事行動奪回該島，但政府考量與菲國之間的盟友關係，因此下令終止行動。