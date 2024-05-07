Energy 2002年剛出道就爆紅。(圖/中時資料照)

台灣「最殺男團」Energy睽違20年再度合體，上週日在信義區舉辦簽唱會，吸引超過5000位粉絲擠爆現場。5人一路簽到周一凌晨三點才結束，可見人氣之高。對此，有網友發問Energy能成功復出的原因為何？不少人點出關鍵是「他」。

Energy由牛奶、坤達、TORO、書偉、阿弟五人組成，2002年出道聲勢就一飛衝天，才一個月便舉辦大型演唱會，短短一年發行3張專輯。不過隨著TORO因經紀公司與其餘成員鬧出糾紛，團長牛奶為了專注舞蹈夢想，相繼宣布退團。儘管之後補入後備舞者唐振剛，以4人團體重新出發，聲勢卻大不如前，2009年團員各自單飛朝各領域發展，但並未正式宣布解散。

21年前Energy團員青澀模樣。(圖/中時資料照)

睽違22年後，五人再度合體，於今年元旦回歸樂壇。不僅發行最新專輯，2場小巨蛋演唱會更創下秒殺佳績。網友在PTT以「Energy賣情懷能成功的關鍵是什麼」為題發問，不免好奇是當年殞落太快，還是有什麼其他原因？

對此，多數人點出主要原因在於Toro，紛紛留言：「我覺得最主要還是Toro復出」、「Toro絕對扛七成票房」、「Toro復出彌補當時的缺憾」、「我以前只聽過Toro，沒聽過Energy，真心不騙」、「Toro不玩整個團就跟倒了沒兩樣」、「這次復出如果沒Toro，也不可能有這個盛況」、「當年Toro一走，Energy就崩了」、「Toro復出佔七成+坤達撐住大約兩成」。