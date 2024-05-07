金曲歌王王力宏走出離婚風波，演藝事業逐漸回溫。但近日糗了！在大陸遼寧大連音樂節開金嗓，最後感謝主辦方時，卻不慎把遼寧省講成山東省，引起譁然。當晚，王力宏趕緊在微博更正、發文致意。

王力宏3日出席遼寧大連音樂節，帶來多首經典歌曲，讓台下的歌迷們聽得如痴如醉。但就在感謝主辦方環節時，王力宏口誤，把「遼寧省文旅廳」說成「山東省文旅廳」，言下之意就是他以為大連在山東省。台下觀眾滿頭問號，當地民眾更忍不住說，「這地理是０分吧」。

影片曝光後王力宏慘遭吐槽：「他該不會以為大連是山東的吧？」、「眾所周知南方小馬鈴薯很多都以為山東屬於東北三省」、「南方人地理都沒學好」；王力宏事後在微博PO感謝文時，把「遼寧省文旅廳」放在特別感謝名單之首，更正自己的口誤。

王力宏已在感謝名單中更正，把遼寧省文旅廳寫在名單中最前方。（圖／王力宏微博）

47歲王力宏最近分享10張照片時，身穿珍珠方格外套和黑色背心，十分有王子氣息；但未修圖的照片中，臉部難敵歲月痕跡，抬頭紋、魚尾紋、法令紋等通通冒出來，粉絲們也感嘆，儘管王力宏帥氣外型不減、才華依舊，卻是「歲月不饒人」。