預算總數代表了大學未來整體辦學投入，而充足辦學經費則是實現高品質、高水準發展的重要支撐。以大陸今年各地大學公佈預算經費來看，有24所大學的預算經費規模超過100億元（人民幣，下同），且均為「雙一流」大學。其中以北京清華大學385.7億元的預算規模位居榜首。而作為非「雙一流」大學中的黑馬，深圳大學2024年預算高達72.46億元、位居地方大學榜首。

近日，全國已有北京、上海、江蘇、浙江等省（直轄市、自治區）的大學對外公佈了2024年預算經費。其中，清華大學以385.7億元的規模穩坐榜首，浙江大學、上海交通大學則分別以328.81億元、281.58億元位列第二與第三名，北京大學則以243.3億元位居第四。

今年各大學公佈的預算經費來看，有24所大學的預算經費規模超過100億元，且均為「雙一流」大學。其中，與2023年相比，今年預算規模排在前十名的大學，經費規模從2195億元上升到2278億元，增加了約83億元。

根據《每日經濟新聞》對比2022年、2023年大學預算資料後發現，在排列前十名的大學中，哈爾濱工業大學預算增長明顯，從去年第七躍升至第五，東南大學則反超武漢大學擠進前十。

同時全大陸147所「雙一流」大學中，預算經費懸殊依舊十分明顯。比如延邊大學今年預算10.67億元僅約為清華大學的1/36。而作為非「雙一流」大學中的黑馬，深圳大學2024年預算也高達72.46億元，位居地方大學榜首。

甚至在高等教育發展上，深圳堪稱大陸最「財大氣粗」的城市。根據地方政府公佈資料，2023年，深圳教育領域支出首次突破千億元，其中高等教育經費近200億元，全市在高等教育方面的財政投入規模已接近北京、上海。