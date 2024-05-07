近年來網路詐騙案猖獗，不少受害者被騙到傾家蕩產。和碩聯合科技董事長童子賢則向將上任的賴政府提出3點建議，盼藉此杜絕讓民眾相當痛恨的詐騙行為。

《鏡週刊》今（7）日刊登專訪童子賢內容，童子賢針對網路與金融詐騙氾濫一事，提出3點建議。首先是推動修法，明確倍增刑度，藉此嚇阻犯罪，懲罰詐騙集團，童子賢提到，法院經常以輕的刑度處份詐騙犯，能易課罰金比例又高，根本無法遏制再犯。

另外，童子賢說許多執法的人，不知虛擬貨幣運作，因此他建議設置具備專業的數位檢察官、數位調查官、數位警察，提高專業訓練強度，在辦案技巧以及破案過程上，都能具備更高也更細膩的專業能力。

要解決詐騙案猖獗問題，童子賢認為，最重要的還是要跨政府部門合作，數位發展部為核心，並配合財政部、金管會、法務部人員，組織包括司法人員、白帽駭客、數位專員成立「專責、快打」小組，並有權做出72小時內阻斷匯款、阻斷轉帳、切斷網路等工作。童子賢強調，金流只要能阻斷，很快就會看到打詐的成效。