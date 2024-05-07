台智光監視器網路費率爭議，以及京華城容積獎勵問題，事件都起源於台北市前市長郝龍斌任內。而郝本人7日上午也接受廣播媒體專訪，詳細說明2案緣由。他強調，這2案雖然都跟他任內有關，但真正的癥結點都是在前市長柯文哲任內發生，但最近柯被外就質疑時，都沒有妥善對外界說明清楚，應好好出來說清楚講明白。

郝龍斌7日上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，還原台智光案與京華城案的時空背景。台智光案部分，他指台北市政府為了想建制屬於台北市的光纖網路，但當時網路產業幾乎都是由中華電信獨佔，提供的網路服務不見得比較好，因此北市府決定以BOT的模式與台智光簽約，讓台智光在25年內，能夠使用台北市的雨水下水道建制網路線，並在不得高於中華電信費率95％（供給北市府）與90％（供給市民）的情況下，提供網路服務。

郝龍斌強調，當初簽約時就有明定，只要台智光違法違約，北市府就能保留甚至收回全部台智光布設設備的權利，「這是在當時相當兇的條款」。他直言，BOT案政府幾乎是0成本讓業者建制台北市的光纖網路，且在他任內網路設備甚至尚未布建完成，因此多數爭議都是在柯市府任內才發生。

郝龍斌也質疑，台智光案在柯文哲任內的問題有兩個。第一個是警用監視器網路費率，是在違反母約規定的情況下與台智光簽訂了母約，合約載明台智光提供北市府的費率，不得超過中華電信費率的95％，「為何要簽2200元的費率？這個柯文哲應該要公開說明。」

第二則是議員護航台智光爭議。郝龍斌指出，議員的職責在於刪減北市府提出來的預算，從來沒有議員替北市府增加預算的狀況，且當時的柯市府還同意了議員的「增加預算」，這個真的很奇怪。