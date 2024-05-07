國際級數學獎項「菲爾茲獎」首位華人得主、著名數學家丘成桐近日做客大陸華中科技大學，直指大陸現今數學還沒有達到美國20世紀40年代的水準。他批評，中國大陸誘導學者做學問的方法太過注重於物質的獎勵，因循守舊，年輕人不敢去做最前沿的學問。

香港星島網7日報導，現年75歲的丘成桐4月30日發表「中國數學的現狀和將來」演講，稱中國要在科技上成為強國就須掌握基礎科學，而數學是物理學和一切工程理論的基礎，但目前中國大陸數學界對中國數學水準處在世界前沿什麼位置並沒有搞清楚。

在香港成長的丘成桐是美國科學院院士、中國科學院外籍院士，近年任職於北京清華大學並擔任數學科學中心主任。他說，近年籌辦國際基礎科學大會，同時設立「最佳論文獎」，邀請全球100多位頂尖學者擔任評委，挑選了85篇最佳論文，「評審的結果令我十分驚訝！在85篇論文中，只有6篇是大陸大學教授的作品，而由美國大學教授作為作者的論文卻有70多篇！」

他指出，中國大陸評估獎項和晉升大部分意見由國內同行決定，而學科大部分重要學者年紀偏大，往往因循守舊。在此背景下，年輕學者會繼續因循守舊，逐漸和世界前沿發展脫軌。

他批評，中國誘導學者做學問的方法太過注重於物質的獎勵，沒有照顧到學問本身內容的成就。中國有大量優青（優秀青年）、青千（青年千人）、傑青等獎勵方式，很多高校規定只給這些有「帽子」的學者提供豐厚薪水及住房津貼，因此所有年輕學者為了「帽子」而拚命！

丘成桐表示，年輕人不敢去做最前沿的學問，因為部分評委不懂這些前沿學問，也懷抱私心，他們恐怕前沿學問在中國流行以後，自己沒有一席之地。