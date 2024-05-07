法國總統馬克宏、歐盟委員會主席范德賴恩和中國國家主席習近平，當地時間6日舉行三方會談。據法國廣播電台引述法新社報導，習近平對馬克宏和范德賴恩的貿易不滿與擔憂充耳不聞。習近平不承認中國產能過剩。「如果說三位領導人早上在愛麗舍宮齊聚，做出在烏克蘭戰爭這一當前重大問題上朝著同一方向邁進的樣子，他們並沒有試圖掩蓋關於貿易爭端正在加劇的緊張局勢。」

馬克宏解釋說，他希望「本著友誼和信任」才提出「擔憂，並努力克服它們」，馬克宏呼籲制定「公平」的貿易規則。范德賴恩強調，歐盟將毫不猶豫地做出堅定的決定，以「保護歐盟經濟和安全」。顯示她五年前在同一地點以及去年在中國所做的那樣，歐盟貿易問題上堅定一致。

范德賴恩此前曾警告稱，歐洲不能接受因中國通過巨額補貼生產的電動汽車或鋼鐵湧入而造成的不公平貿易。

但是，習近平回答說：「所謂『中國產能過剩問題』不存在。」習近平認為，中國新能源產業反而「為增加全球供應、緩解全球通膨壓力提供了可能」。

據法新社說，貿易爭端眾多，可能導致關稅增加。 由於面臨夾在美國和中國大量補貼的經濟之間，歐盟近幾個月加大了對中國國家對多個工業部門（尤其是電動汽車）補貼的調查力度。

報導稱，馬克宏在經濟《星期天論壇報》上承認，歐洲人對歐洲自己的戰略不團結有分歧。 這是對德國毫不掩飾的挖苦，德國經常被指責單槍匹馬地保護德國在中國的汽車出口。

在北京，歐洲的措施被指責為「保護主義」。中國當局發起了自己的反補貼調查，主要針對法國干邑白蘭地，馬克宏對此表示反對。

面對中美對峙，馬克宏仍希望將法國定位為「制衡大國」，他與習近平慶祝雙邊建交60週年。習近平於5日抵達巴黎，進行2019年以來首次歐洲之行。在軍樂聲中，馬克宏在法國榮軍院舉行了盛大的正式歡迎儀式。

報導稱，馬克宏6日表示，國際形勢「比以往任何時候都更需要中歐對話」，而他的一些反對者，例如六月份歐洲選舉的社會黨候選人格魯克斯曼，指責馬克宏以「諂媚」的方式向「獨裁者」鋪紅地毯。

6日下午，法中的領導人在總統府舉行了一次更具政治性的會談，隨後將向新聞界發表聲明並舉行宴會。6日上午，范德賴恩表示，她對中國能夠繼續緩和俄羅斯的核威脅有信心。馬克宏更呼籲就烏克蘭戰爭進行「果斷」協調。

法新社說，在巴黎，有消息傳言稱，中國一號人物承諾不向俄羅斯軍隊出口武器，並嚴格控制可用於軍事和民生目的的兩用貨物。法國方面打算在今年夏天的巴黎奧運會期間（7月26日至8月11日）請求中國支持「奧林匹克休戰」。

巴黎希望至少確保俄羅斯總統普丁的主要盟友中國，不會明確支持普丁對基輔的侵略戰爭。愛麗舍宮表示，甚至「鼓勵中國利用對莫斯科的影響力來為解決這場衝突做出貢獻」。