曾幫名模林若亞抗稅聲請釋憲、涉嫌在遠雄人壽掏空案擔任「白手套」，還對外自稱北檢檢察官，結果被抓包的男子李克毅，再遭檢舉佯稱擁有律師資格，找律師吳陵雲合開2家律師事務所執行業務，估計自2020年8月至2022年4月獲取不法利益972萬4320元，涉嫌違反《律師法》。台北地檢署7日起訴李、吳2人，並請法院沒收犯罪所得。

起訴指出，李男先於2020年2月27日以新加坡籍顏姓律師名義，向法務部申請成立「恆凱外國法事務律師事務所」，並用每月10萬5000元租下在北市大安區高級地段做為事務所辦公室，擔任實際負責人。

李男又於2020年7月5日與律師吳陵雲簽署「合署暨合作契約書」，在該處成立吳陵雲律師事務所，李除負責招攬業務外，並聘用2名律師對外招攬法律訴訟業務及辦理訴訟事件，李每月固定給吳8萬元顧問費，每6個月可另外分配2家 事務所10％之稅後利潤，共同合夥經營律師事務所。

李男的經歷如同《神鬼交鋒》「律師版」，他曾是知名私立貴族小學家長會幹部，過去自稱擁有美國律師資格，曾幫名模林若亞抗稅聲請釋憲，他因涉及遠雄人壽掏空案擔任「白手套」協助抽佣，甚至另案當掮客居間假仲介，均遭北檢起訴。

李男1998年擔任某證券投資公司監察人時，竟在個人履歷上吹牛曾任台北地檢署檢察官，2011年因案出庭時，吹噓自己大學畢業考取檢察官，是司法官訓練所31期結業。李被北檢調查時，才坦認沒有檢察官資格，只是吹噓，由於《刑法》冒用公務員官銜罪，追訴時效僅5年，北檢因追訴期已過，2020年6月將李不起訴。

北檢去年6月7日指揮調查局兵分4路搜索，約談李、吳2人到案。檢察官複訊後諭知李、吳各以20萬、10萬元交保。

依據《律師法》第129條規定，「無律師證書，意圖營利，設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務」，依法可處1年以下有期徒刑，得併科新台幣3萬至15萬元罰金。