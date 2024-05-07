夏天到，超商飲料優惠來了！7-ELEVEn今天限時推出7款飲料優惠，有冰淇淋紅茶、珍珠椰果四季春買1送1，還有英式紅茶或四季春清茶買10送10，珍珠奶茶、青梅冰茶4杯160元，等於一杯才40元。此外，今天在Uber Eats買迷克夏、五桐號，指定品項也有買1送1優惠。

超商7-ELEVEn OPENPOINT行動隨時取今天（7日）推出1日限定人氣茶飲組合優惠，共7款。包括CITY PEARL冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯99元、CITY PEARL珍珠奶茶4杯160元，等於一杯珍奶只要40元，比手搖店便宜。

珍珠奶茶、冰淇淋紅茶都有優惠。（翻攝自7-ELEVEn FB）

茶飲CITY TEA方面，有冰淇淋紅茶買1送1、珍珠椰果四季春買1送1、青梅冰茶4杯160元，英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，可寄杯，除了英式紅茶／四季春青茶兌換期限至7／31外，其他飲料兌換時間都到5／31，組數有限。

另外，外送平台Uber Eats今天也有飲料優惠，買五桐號「蜜春后奶茶」限時買1送1，迷客夏「大正紅茶拿鐵」、「巨峰莓果啵啵」2大品項也買1送1。