Can we interest you in a three-run bomb from Bryce? 💣#RingTheBell pic.twitter.com/gNM8wZ1JkT — Philadelphia Phillies (@Phillies) May 6, 2024

舊金山巨人歷經悲慘的一周，7日在客場再度敗給費城人，慘遭4戰橫掃，15勝21負被國西同區的宿敵「宇宙道奇」拉開到8場勝差。費城人還藉著這波橫掃成為聯盟最先達陣25勝的球隊（25勝11負），暫時甩開國東競爭者勇士，這是費城人1993年以來最快達陣25勝的球季（當年是25勝10負）。

費城人強投惠勒（Zack Wheeler）放話要在今年34歲時挑戰生涯首座賽揚獎，他此戰7局飆出11K，僅被敲4安1四壞失1分（非責失）拿下第4勝，自責分率再降到國聯最佳的1.64。在惠勒的強力封鎖之下，巨人第6局才藉著費城人守備失誤與高飛犧牲打取分；韓國外野手李政厚表現較佳，4打數2安打，包括對惠勒擊出首打席安打。

第5局費城人攻占一三壘，輪到猛將哈波（Bryce Harper）打擊，通常這時候應該保送哈波，偏偏是無人出局，巨人投手布萊克（Mason Black）別無選擇，第一球就正面對決，哈波出大棒轟成反方向3分彈！

這是費城人的致勝一擊，終場6比1獲勝。哈波累積8轟剛追平隊友席瓦伯（Kyle Schwarber），結果席瓦伯第8局就敲了第9轟，國聯全壘打榜前面還有道奇大谷翔平、勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）各10轟。