反應也太大！一名人夫透露，日前妹妹對他開完笑說，兒子越看越不像他，沒想到老婆一聽突然失控發飆，甚至想拿東西毆打妹妹，讓他好奇為何老婆反應那麼大，「是我想太多嗎？」。貼文曝光後，引起網友的熱烈討論。

一名網友在「匿名公社」發文表示，妹妹日前開了個玩笑，對他說「哥，我覺得你兒子越看越不像你！」，結果老婆聽到後，突然失控發飆，甚至氣到想拿球桿打妹妹，最後還是因為他攔住，且在妹妹不斷道歉後，老婆才在盛怒的情況之下收場。

原PO坦言，他實在不明白老婆為何要因為一句玩笑話有這麼大的反應，讓他越想越奇怪，於是試探性的放出消息，「想帶兒子去驗DNA」，結果老婆知道後，不僅跑到公司下大鬧，「還揚言只要我去驗DNA就是不相信她，對我們感情、婚姻不信任」，甚至會做出極端行為。

最後原PO只能不斷安撫老婆，也保證自己不會帶兒子去驗DNA，「但是打心底不能理解老婆為何反應這麼大？是我想太多嗎？」

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言回應，「來唱首〈綠光〉吧」、「喜獲麟（鄰）兒」、「我是女性，我個人覺得如果心裡沒有鬼，聽到他人說小孩不像老公，其實多半都覺得逗趣好笑」、「我舅舅就是小孩長到4、5歲時，親戚們都說不像他，偷偷去驗，真的不是」、「案情不單純，一定要驗」、「如果心裡有疙瘩就去驗一下」。