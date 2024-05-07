百萬網紅波特王與幕後KING Maker火星叔叔之間糾紛不斷，目前有多項官司正在爭訟中。日前，Facebook頻道「波特王好帥」發文表示「官司又贏一次」，意指聚暘新媒體敗訴，此說法遭到「聚暘新媒體」質疑反駁。
聚暘新媒體是波特王的前東家，聚暘新媒體表示，除了3月份最新判決書定讞聚暘新媒體勝訴，波特王女友需賠償新台幣10萬元之外，未能查詢到任何有關波特王「勝訴」的判決書。聚暘新媒體提供雙方諸多纏訟案件進度與公告資料如下表。
聚暘新媒體指出，歸納上述案件，波特王主張圖表中的商標案自己贏了，實際情況是持續上訴，且上訴對象一直以來都是智慧財產局而非波特王；與智慧財產局的商標案，起因是波特王在2022年初尚在合約期間潛伏設局，當時波特王與其女友已有自立門戶的想法，因此搶先在聚暘新媒體不知情的情況下，向智財局遞交請，此舉正透過上表進行訴訟程序中。
由於兩方目前有多項官司正在爭訟中，各自擁護者在網路上戰況激烈。波特王粉絲留言「支持波特王」、「有沒有判決書文照可以拜讀一下」；另一方粉絲留言「自己無法瀏覽波特王官方頻道，疑似遭到百萬網紅封鎖」；也有粉絲誠懇建議百萬網紅應勇敢面對。
曾經建立波特王人設並企劃「一舉撩總統」創造廣大聲量的幕後推手火星叔叔則表示：感謝法院判決，讓董小姐一直以來避重就輕、偷換概念，最害怕自己形象崩塌。
近年，藝人、網紅與前東家的糾紛不算少數，最終還是要交由司法公正判決，粉絲也要時刻保持理性，避免網路暴力的情況發生。