Facebook頻道「波特王好帥」表示，聚暘新媒體敗訴。（圖／翻攝自臉書波特王好帥）

百萬網紅波特王與幕後KING Maker火星叔叔之間糾紛不斷，目前有多項官司正在爭訟中。日前，Facebook頻道「波特王好帥」發文表示「官司又贏一次」，意指聚暘新媒體敗訴，此說法遭到「聚暘新媒體」質疑反駁。

聚暘新媒體是波特王的前東家，聚暘新媒體表示，除了3月份最新判決書定讞聚暘新媒體勝訴，波特王女友需賠償新台幣10萬元之外，未能查詢到任何有關波特王「勝訴」的判決書。聚暘新媒體提供雙方諸多纏訟案件進度與公告資料如下表。

▲圖文整理/中時新聞網。

聚暘新媒體指出，歸納上述案件，波特王主張圖表中的商標案自己贏了，實際情況是持續上訴，且上訴對象一直以來都是智慧財產局而非波特王；與智慧財產局的商標案，起因是波特王在2022年初尚在合約期間潛伏設局，當時波特王與其女友已有自立門戶的想法，因此搶先在聚暘新媒體不知情的情況下，向智財局遞交請，此舉正透過上表進行訴訟程序中。

由於兩方目前有多項官司正在爭訟中，各自擁護者在網路上戰況激烈。波特王粉絲留言「支持波特王」、「有沒有判決書文照可以拜讀一下」；另一方粉絲留言「自己無法瀏覽波特王官方頻道，疑似遭到百萬網紅封鎖」；也有粉絲誠懇建議百萬網紅應勇敢面對。

曾替波特王創造百萬粉絲的前幕後推手火星叔叔近日針對波特王事件接受媒體訪問(圖左)。（圖／翻攝自波特王好帥頻道）

曾經建立波特王人設並企劃「一舉撩總統」創造廣大聲量的幕後推手火星叔叔則表示：感謝法院判決，讓董小姐一直以來避重就輕、偷換概念，最害怕自己形象崩塌。

近年，藝人、網紅與前東家的糾紛不算少數，最終還是要交由司法公正判決，粉絲也要時刻保持理性，避免網路暴力的情況發生。