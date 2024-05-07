台智光監視器網路費率爭議，以及京華城容積獎勵問題，事緣都於台北市前市長郝龍斌任內發生。而郝本人7日上午也接受廣播媒體專訪，詳細說明2案緣由。針對京華城容積獎勵爭議，郝龍斌表示，京華城是因為經營不善，只蓋了18年就自行拆除，並不是危老建築也不符合都市更新條例，有很多不合理、不合法的地方，當時身為主事者柯文哲，應該做清楚說明，為何要做這樣的決定跟裁示。

「京華城拿了840％容積獎勵，還開記者會說被霸凌，我覺得很可笑。」郝龍斌直言，京華城只蓋了18年，因為經營不善被拆除，根本就不是都更。他還強調，外界說在他任內，因只給了392％容積獎勵而非560％，因此遭到監察院彈劾，「事實上當時京華城以12萬樓地板面積興建，是做到678％容積獎勵，監察院說尊重當初決定，當初根本沒被彈劾。」

郝龍斌強調，京華城案有很多不合理、不合法的地方，當時身為主事者柯文哲，應該做清楚說明，為何要做這樣的決定跟裁示。郝說，當時的京華城根本不是危老建物，也不符合都市更新條例，柯市府任內提供的容積獎勵沒有法源，只因當時京華城自行創設的規則，北市府就給了20％容積獎勵，這是前無古人後無來者，「如果都市更新都這樣做，台北市的都更真的不用搞了。」

「柯文哲說『老公務員都知道』，當然，老公務員會知道『這件事情絕對不能做』。」郝龍斌說，為何會做出這樣的結果？誰決定？誰簽的？會議記錄在哪裡？柯文哲都應該出面說清楚講明白。

至於針對京華城用44億買回的30％容積獎勵，郝龍斌也質疑，考量到京華城的量體以及對周邊區域的衝擊，30％是可以由市府決定「要不要給、給多少」，而不是一次全部都給。

他也舉例，除了京華城這案外，台北市政府給出最高的容積獎勵是台北101的752％，當時是101是台北市的標竿建築，且土地是台北市政府的，70年後101是要還給台北市的，「京華城容積獎勵還能拿得比101高？蓋完以後能不能達到跟101一樣的效果？我們拭目以待。」