男星戴立忍出道多年累積許多影視作品，精湛演技更多次獲得金鐘、金馬獎的肯定，去年他演出台劇《人選之人—造浪者》不僅讓他受到關注，更再度入圍金鐘最佳男配角。近期戴立忍傳出接拍大愛電視劇，據悉他的片酬創下大愛台紀錄。

根據《鏡週刊》報導，戴立忍過去曾被大陸媒體爆出，在當地片酬日領30萬元，如今他再傳出接拍大愛電視劇《院長爸爸》，飾演台北慈濟醫院院長趙有誠，單集片酬高達30萬台幣，創下大愛影集紀錄。

事實上，戴立忍活耀於戲劇圈多年，卻鮮少在小螢幕上露面，而去年他演出台劇《人選之人—造浪者》中涉及性騷的政治人物後，成功掀起話題，更被網友選為全台演出斯文敗類的不二人選，演技備受觀眾肯定。

至於感情方面，戴立忍與小17歲的桂綸鎂相識相戀長達18年，桂綸鎂過去在受訪時難得鬆口表示，確實遇見了讓她很安心自在、什麼都能聊的人「我覺得生命裡有這樣的人讓我很安心，好像是你定了個錨一樣」雖然未指名道姓，但不少人猜測說的應該就是戴立忍。