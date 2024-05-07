住台灣的日本人松野高志，經常透過電視節目分享台灣趣事，過去他曾到冷氣工廠當一日學徒，向26年經驗的老師傅請教冷氣相關知識，對方表示，冷氣最好不要開開關關，重新啟動會很耗電，以一級能效變頻冷氣為例，變頻冷氣有自動調節溫度的功能，將溫度調到26度，就不要再關閉，讓冷氣保持恆溫，才能達省電效果，就算吹24小時也不怕荷包失血。

松野高志於《台灣好吃驚》節目指出，他到冷氣工廠當一日學徒，向有26年資歷的冷氣師傅King哥請教冷氣知識，對方表示現在冷氣的功能很多，包括除溼、除臭、清淨等，但並非選購功能愈多的愈好，重點是要會使用，很多人不會用，反而因操作錯誤，導致機板當機，維修的頻率變高。

King哥表示，以市場來說，變頻冷氣最流行也最受歡迎，壓縮機會隨著設定的溫度去調整，吹起來不會忽冷忽熱，且一定要買一級能效變頻，用電量較少，反之舊式冷氣都是五級能效居多，比較耗電。

至於變頻冷氣的電費怎麼計算，King哥解釋，台灣電費計算方式是2個月結算一次，一噸的冷氣在房間吹2個月、開24小時，費用大約是1000多元，但這僅限於一級變頻冷氣；若是舊式五級的冷氣，在相同房間吹2個月、開24小時，費用恐要5000～6000元。

King哥說，如果是冷氣重度使用者，冷氣不要開開關關，因為壓縮機啟動需要很高的電流，就會變得非常耗電，建議使用變頻冷氣開啟後，把溫度設定在26度，就不要再關閉，保持恆溫才能省電，他並強調選購冷氣時，除挑選一級變頻外，也要注意是否有環保節能標章。