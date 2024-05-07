分析師指出，台股今日開高創波段新高後，獲利賣壓出現，指數震盪走低。觀察外資買超居前個股，包括鴻海、開發金、彰銀、台新金等等，可以看出在輝達22日公布財報前，先行布局股價位階較低的AI概念股及具高殖利率題材的金融股，將有利短期台股持穩在2萬點之上的高檔震盪整理。

盤面上，台積電今日開高，晨盤一度衝至797元，漲幅在1%左右；記憶體報價傳漲聲，十銓(4967)、商丞(8277)、廣穎(4973)全數攻上漲停板鎖住，威剛(3260)漲幅也在5%以上；所羅門(2359)挾著機器人題材，股價鎖在漲停板101元；外資大買3萬餘張，鴻海(2317)續漲股價再創高；散裝族群見多頭火種，裕民(2606)、慧洋-KY(2637)漲幅在4~5%不等。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，從美國科技股財報來看，有利於台股後續多方動能，尤其AI科技創新所帶動的獲利成長動能，美國Big 7企業獲利持續上升，除了讓股價仍具成長潛力，台股相關供應鏈也能同樣受惠，也因此近兩年台股在亞股中漲幅一枝獨秀，達到逾14%的好表現，後續5月22日 Nvidia財報將會是市場關注焦點，亦將牽動台股投資情緒。

廖炳焜表示，這波反彈台股出現明顯良性輪動，雖然電子股買盤比重降溫，但傳產金融人氣增溫，帶動指數再次站穩所有均線之上，多頭架構不變，看好台股近期將密集公布第一季財報，多數企業將繳出亮眼數據，有利於整體多頭信心持續；另外6月初將登場的Computex Taipei 2024，有望成為台股另一波多頭動能，並帶領指數再度挑戰高點。