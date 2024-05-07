香港星島網報導，一輛華為電動汽車「問界M7」4月26日在大陸山西追撞起火，導致3名車上乘客死亡的慘劇，當中包括一名2歲孩童遇難。事後，有參與救援的民眾反映當時無法打開車門救人；還有家屬質疑緊急剎車未啟動。該事件引發外界對問界電動車的安全質疑。

對此，問界6日透過官方微博「AITO汽車」發布公告稱，事故發生前5分鐘內有2次制動動作，動力電池包未發生自燃。通報並回應外界4個疑問，指事故車輛與道路養護車發生時速115公里高速追撞時，導致前機艙及乘員艙內電源線及信號線被瞬間切斷，門把手控制器無法收到彈出信號。

疑問一：自動緊急制動（AEB）功能為何沒有成功避免碰撞？通報指，問界新M7 Plus搭載L2級輔助駕駛系統（非華為ADS 2.0智能駕駛系統），其AEB工作範圍為車速4至85公里；事故車輛碰撞發生時車速115公里，超過AEB的工作範圍。

疑問二：車輛起火原因？電池有沒有自燃？通報稱，事故車輛與前方道路養護車發生時速115公里高速追撞時，前方車輛尾部突出梁狀堅硬結構瞬時嚴重侵入事故車輛左上側前機艙及乘員艙，導致前機艙及乘員艙嚴重損壞，線束瞬間被切斷，前機艙被高溫部件或線束短路火花引燃，前機艙左側先起火，後火勢蔓延至整車，動力電池包未發生自燃。

疑問三：安全氣囊是否正常打開？根據後台數據分析，碰撞前主駕駛位有安全帶鎖扣信號，副駕駛位及後排3個座位均無安全帶鎖扣信號，安全氣囊狀態監測正常。碰撞發生時，車輛安全氣囊正常打開。

疑問四：碰撞發生後，車門是否能打開？通報稱，本次事故車輛與前方道路養護車發生高速碰撞時，前方車輛尾部突出梁狀堅硬結構瞬時嚴重侵入事故車輛左上側前機艙及乘員艙，導致前機艙及乘員艙內電源線及信號線被瞬間切斷，門把手控制器無法收到彈出信號，施救人員破窗拉動機械車門內把手開門實施營救。

「AITO問界」汽車由大陸電訊設備製造龍頭華為與車企賽力斯合作打造，2024年首季躋身大陸市場豪華品牌銷量前5位，其中「問界M9」上市3個月，累計大訂（已下訂金的訂單）突破7萬輛，月交付能力持續攀升至逾2.5萬輛。華為常務董事余承東稱，華為與另一大陸國產車企奇瑞合作的「智界S7」，已克服了工廠搬遷和晶片短缺的困難，將很快開啟海量交付。