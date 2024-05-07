今日傳出總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施；本報記者今詢問陳水扁此事，陳表示，「毫無所悉，無從回應！」

新聞一出，陳水扁並未對此事做出回應，不過他一早在臉書及官方通訊群組、在社群平台Threads發布「早安文」，使用一張總統府外觀照片，寫下，「不擔心朝小野大、相信台灣人民、是政府最大後盾」。

犯下龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫，9年來卻到處趴趴走，頻踩紅線，重創司法尊嚴，並激化社會對立，為了解決相關爭議，傳出蔡英文總統已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。

對於相關議題，總統府發言人林聿禪稍早表示，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。陳水扁則回應本報記者，「毫無所悉，無從回應！」