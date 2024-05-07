時任台北市長柯文哲上任時，大動作針對前市長郝龍斌任內的5項案件，高喊「5大弊案」要詳加調查，不過皆雷聲大雨點小，並未查出郝龍斌有涉及不法。對此郝7日上午接受廣播節目專訪時，也自豪表示「我都說我的操守是柯文哲背書」，並強調自己一生做過很多不同的職位，但最自豪的就是沒被調查、約談過，他也喊話柯文哲，勇於面對外界所有質疑，「未來經過調查如果還他清白，他也可以很理直氣壯說，我柯文哲是清白的。」

郝龍斌7日上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時表示，柯文哲剛上任台北市長時，就大動作對外喊話，說要查他任內的「5大弊案」，不過最後都無疾而終。他強調，大巨蛋案他任內替台北市政府省下153億，雙子星案更是沒收了建商1.3億的違約金。

至於美河市爭議，郝龍斌直言，當初他也先與廠商約定，按照仲裁結果決定誰賠償對方，對方更是直接壓了1張38億元的支票在北市府這邊，而仲裁過程中，本來北市府佔上風，對方可能得支付北市府38億，結果柯文哲一上任後認為是弊案，換了主仲裁單位，最後北市府僅拿回3億賠償金。

「這3個案子都拿了賠償金與違約金，我怎麼會圖利他們？」郝龍斌說，5大案後，自己都對別人說「我的操守是柯文哲背書的」，政治人物常常被告被約談，他自己做過很多官職，但從來沒被約談或調查過，「可能被告過，但最後都是直接被簽結。」

最後郝龍斌也向柯文哲喊話，強調能夠擔任台北市長，不只是一個機會，更是一個榮譽，「在首都做市長，不應該因為一些不光彩的事情蒙羞，好像台北市民做了錯誤判斷。」他強調，現階段外界對柯文哲的質疑，一定有不合法或不合理的地方，柯文哲應該勇敢面對，誰做的就查清楚說明白，「未來經過調查如果還他清白，他也可以很理直氣壯說，我柯文哲是清白的。」