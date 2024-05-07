搭捷運、上班時，偶爾會不自主打瞌睡，胸腔暨重症醫師黃軒表示，坐著打瞌睡，頸部因缺乏支撐力，容易造成落枕，甚至是頸椎受傷與退化，尤其是旅行時，常會在不舒適的座位上打盹，在遇顛簸或緊急刹車情況，頭部的搖晃可能會導致頸椎錯位與受傷。

黃軒在臉書粉專PO文指出，長途旅行中，我們常會在不舒適的座位上打盹，但這樣做可能對頸椎造成嚴重傷害，根據研究，長時間保持低頭或不正確的姿勢打瞌睡，會增加頸椎負擔，導致肌肉疲勞、頸椎不適，甚至加速頸椎退化，特別是在坐著的狀態下，缺乏對頸部的支撐，更容易造成頸椎受傷。

黃軒指出，另一篇研究指出，我們坐著睡覺時，頭部往往不自然地歪斜或垂下，導致頸部肌肉一邊過度拉伸，另一邊則受到壓迫，極易造成「落枕」，更糟糕的是，在遇到突然顛簸或急煞車時，頭部的搖晃可能會導致頸椎錯位，甚至受傷。

但人還是會不自主打瞌睡，對此，黃軒有以下3點建議。

■使用頸枕：長途旅行時，最好準備一個頸枕。頸枕可以有效固定脖子，減少頭部的搖晃，從而保護頸椎不受傷害。

■選擇合適的坐姿：儘量保持正確的坐姿，避免長時間處於歪頭或低頭的狀態，間歇性調整坐姿，有助於減少頸部肌肉的疲勞和壓力。

■定期變換姿勢：如果情況允許，偶爾可以站起來，伸展一下腰背和頸部。這樣不僅可以放鬆肌肉，還能促進血液循環。