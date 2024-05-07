八貫4月戶外產品線出貨量減少較為明顯，因春夏季節款品項已於3月出貨完畢，經典款則受到美國通膨仍高掛等因素，導致市場買氣較弱、產品去化速度減緩而影響客戶拉貨，類似的負面因素也影響到醫療產品線，八貫新款醫療線產品鋪貨後，後續醫療院所採購需求在FDA補貼明朗前轉趨保守；軍工產品線雖標案已經開始出貨，惟兩個月出貨一次的後續出貨時程分別落在五月與第三季，也造成4月單月整體出貨量減少致營收動能疲弱。

八貫表示，美國高利率環境持續衝擊美國國內消費、以及中東、東歐的極端衝突等等不確定因素仍然沒有降溫，第二季在諸多不確定事件衝擊影響下，故謹慎看待第二季的營收表現，並努力讓公司整體營運表現向去年同期營收來靠攏。

在面對不確定的全球經濟劇烈變動環境和客戶拉貨力道下滑等等負面因素，八貫仍持續開發TPU高階利基型產品，下半年後在戶外、醫療、航太救生與軍工四大應用領域，仍會提出創新功能的系列產品，為公司營運再添動能。