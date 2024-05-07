48歲「小燕子」趙薇2021年疑似和馬雲友好，進而被當局封殺，作品遭下架除名。今年3月傳出她微博恢復正常，作品也出現她的名字，外界以為她復出有望，但兩個月過去無下文。近日，趙薇在IG限動轉發與仁波切、喇嘛有關的影片，看似勸人向善，不久後卻又刪除，不知其原因。

趙薇過去就篤信密宗，最近晚上她突然現身IG，轉發和宗薩蔣揚欽哲仁波切（Khyentse）喇嘛相關的影片，看似想表明心境。粉絲見到女神久違發文，紛紛回應：「有動態就是好消息」、「好像曉得她發布這段影片的意義啊」、「就是什麼佛教的吧」、「不是傳言復出了嗎」。

趙薇日前在IG轉發跟仁波切有關影片。（圖／翻攝自 IG）

事實上，趙薇是在2021年8月突傳登上「劣跡藝人」名單，過去的作品如《還珠格格》等皆除名，拍好的戲還被全面換角。第一時間傳聞她逃到法國的酒莊，不過本人隨即發文澄清自己跟父母在北京，一切安好。今年3月，港媒報導趙薇被逐步解封，豆瓣還珠格格的封面劇照終於有她的臉，原本她在bilibili上的影片都被打馬賽克，如今也打碼消失。

今年3月港媒一度報導趙薇有望被解封。（圖／中時資料照）

然而上月，大陸媒體報導，趙薇事業依舊遭到打擊，部分她名下持有的公司股權凍結，金額高達人民幣500萬元（約台幣2140萬），且還被標註「凍結期限至2027年4月10日」。而她在2021年被傳是劣跡藝人時，就有許多持股被凍結，現在又傳凍結範圍擴大，無疑是雪上加霜。