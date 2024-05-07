45歲美女主播李文儀，5日在臉書公開主播們播報時「背後暗藏的玄機」，勾起網友的好奇心。

李文儀在文中表示，新聞業是個勞力密集的產業，「幕前的播報主持，幕後要感謝很多人，甚至一件簡單長洋裝，背後可是暗藏玄機……」，並HASHTAG「感謝服裝師妹妹」、「感謝所有幕後功臣」。

李文儀公開主播的衣服都會有很多玄機。（圖／李文儀臉書）

照片中，李文儀妝髮完整，身穿水藍色的開岔長洋裝，露出一雙白皙的玉腿；另一張照片，李文儀轉過身，背後不僅夾了播報麥克風線，還因衣服是借來的並不合身，得用夾子固定住寬鬆的衣物；此外，衣服吊牌藏在衣內會不舒服，所以主播會放在外面，變成觀眾難得看到的漏網畫面。

對此，有網友指出：「主播衣服都是服裝公司贊助，商標大多都不會剪掉吧，這應該也是服裝界的行銷方式，主播穿得好看也會引起購買慾」、「又上了一課，服裝師要在借來的衣服上不能破壞又要把線路給藏好，夾長尾夾已經是日常家常便飯了！要讓播報順暢，煞費苦心！」、「我以為mic跟耳機是藏在衣服內，從領口出來」、「每一位成功知名主播，背後都有一些偉大的秘密，呵呵。」