攝護腺肥大是年長男性常見病症，根據統計，50歲以上男性約50％有此問題，且年紀越大、比例越高。對此，泌尿科醫師高銘鴻提供簡單自我檢測，來判斷是否有攝護腺肥大的情況，若一旦發現排尿習慣異常，如尿流細小、尿不乾淨，或夜間排尿次數增多、尿急和尿頻等，應盡快就醫檢查。

醫師高銘鴻在個人粉專及網站撰文表示，攝護腺位於男性膀胱底下，介於肛門與陰囊之間，主要工作是製造攝護腺液，此種液體會混合精子來形成精液。而尿道從攝護腺中間穿過，因此，攝護腺的大小和健康狀況會影響到尿流。

高銘鴻接著說，攝護腺會隨著年齡增加而變大，也就是所謂的攝護腺肥大，其可能會壓迫尿道造成排尿問題；而攝護腺發炎，會引起疼痛和排尿困難；至於攝護腺癌，則是較嚴重的疾病，初期可能沒什麼症狀，但隨著病情進展，可能會出現排尿困難、血尿或骨頭疼痛等問題，早期發現和治療對於預後至關重要。

該如何知道是否患有攝護腺肥大的情況？高銘鴻指出，可透過觀察自身的排尿狀況、相關症狀來進行判斷，並提供以下3招：

1、觀察排尿習慣：留意是否有尿流細小、尿流斷斷續續、排尿困難，或排尿後感覺膀胱未完全清空的情況，這些都可能是攝護腺肥大的跡象。

2、夜間排尿次數：若發現夜晚睡覺時需起床解尿次數明顯增多，這也可能是攝護腺肥大的一個警訊，正常情況下，大多數人夜間不需要或只需起床一次。

3、尿急和尿頻：若常感到尿急，即突然感到非常需要排尿，且每天解尿次數比平常多，這也可能是攝護腺肥大的症狀。尤其當這種情況已嚴重影響日常生活，例如工作或外出時感到不便。

談及保養攝護腺的方法，高銘鴻強調，務必要調整飲食和生活方式，該多吃蔬果、少吃油膩和辛辣的食物，保持規律的運動，避免菸酒與久坐。

此外，高銘鴻提醒，隨著年齡增長，定期進行攝護腺健康檢查變得很重要，尤其是對於50歲以上的男性。透過體檢可以及早發現攝護腺問題，及時治療。

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