根據晨星統計至4月30日的數據，今年以來多重資產基金中，報酬率前三名的基金都有2成以上的績效，包括：富邦AI智能新趨勢多重資產型、統一全球動態多重資產、及兆豐日本優勢多重資產。

以統一全球動態多重資產基金而言，在同類型基金中表現優異，多個期間的報酬率名列前茅。該基金今年迄今報酬率達23.49%，近一年報酬率更高達44.5%，遠超同類型基金報酬率平均值的6.09%和12.65%。雖然受到2022年股債市空頭影響，近三年多重資產型基金的報酬率平均值僅為2.08%，但同期間統一投信旗下的多重資產基金仍呈現出17.09%的報酬率。

統一全球動態多重資產基金基金經理人郭智偉指出，最近舉行的聯準會利率會議維持鴿派立場，消除了市場對於聯準會可能再度升息及美國經濟陷入停滯性通膨的擔憂。然而，由於美國經濟持續強勁，預期的降息時間延後且幅度下調。在美國公債殖利率持續高位的情況下，股市評價水準受到壓抑，未來股市成長動能將取決於企業獲利的提升。