周二香港恆生綜合指數早盤徘徊在平盤之間，目前小漲18點或0.1%，為18596點。恆指在過去10個交易日已累計大幅上揚2354點。

網路科技股多數走低，騰訊跌0.1%，阿里巴巴跌0.8%。

汽車股走弱，理想汽車跌2.5%，吉利跌1.3%，比亞迪跌0.2%。

黃金股集體上揚，山東黃金升3.0%，招金礦業漲2.8%。

昨日上漲的友邦保險小跌0.4%。

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