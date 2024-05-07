台灣人都會取英文名字，一名男子昨（6）日看新聞報導指，女生英文名叫Rebecca的通常都很兇，他反問「台灣女生取什麼英文名通常都很正？」貼文掀起熱議，當中以Amber最多人提，多數網友表示，Amber沒看過醜的，但個性難搞且不好惹，此外Ashley和Irene也有不少人點名。

原PO於PTT八卦版指出，看新聞報導指，在台灣住10年的美國人調查台灣女生英文名，發現叫Rebecca的都很兇；他表示身邊一個女生朋友剛好就叫Rebecca，個性真的很「恰」，但外表很漂亮，直呼這份統計有點準，同時他也好奇，台灣女生取什麼英文名字通常是正妹？

文章掀起網友熱烈討論，其中以Amber最多人點名，統整網友的說法，叫做Amber的女生外貌都不差，但個性也非常難搞、不好惹，「Amber真的正」、「Amber，但都不好惹」」、「叫Amber的通常滿騷」、「Amber沒看過醜的。」

但也並非所有叫Amber的女生都如此，其中一名網友說，「我公司怎麼有一個叫Amber是胖妹」，另外也有不少人提到叫Ashley、Irene的女生，大部分都滿漂亮。