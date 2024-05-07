立法院民進黨團總召柯建銘失言風波持續延燒，同黨縣議會黨團第一時間發聲明譴責，民眾黨花蓮縣黨部要求黨團3議員簽名以示負責。（羅亦晽攝）

立法院民進黨團總召柯建銘失言風波持續延燒，國民黨花蓮縣黨部與縣議會黨團今齊聚一堂，怒喊「民進黨道歉、柯建銘下台」，並向民進黨主席賴清德喊話將柯趕出國會；民眾黨花蓮縣黨部則要求綠營3名縣議員簽署不同意柯建銘言論的聲明書，表示對花蓮人的負責。

0403花蓮強震重創花蓮地區，柯建銘昨卻在立法院司法及法制委員會上脫口而出「老天有眼，發生大地震是要救台灣的民主」，引發爭議，柯事後雖然立刻道歉，花蓮民眾不僅不埋單，爭議更持續延燒到今天。

藍營花蓮縣黨部與縣議會黨團今天上午先在縣議會裡，對柯建銘失言一事表達不滿，怒喊「民進黨道歉、柯建銘下台」，接著換白營花蓮縣黨部率領不滿民眾，依柯建銘「老天有眼」的不當言論照句，在縣議會門口怒吼「老天有眼，柯建銘道歉，老天有眼，柯建銘下台」。

藍營縣黨部主委盧新榮表示，縣黨部跟縣議員昨接獲許多鄉親表達對柯建銘的不滿，當花蓮人遭受地震、家破人亡之際，他卻在災民傷口上灑鹽，造成二次傷害，完全沒有人性可言，才會把天災當作政治籌碼，「應該下台的就是柯建銘，這才是老天有眼」。

盧新榮也喊話賴清德「清掃黨內沒有同理心、沒有人性的國會議員趕出國會」，並親自到花蓮向鄉親道歉，同時也要求柯建銘下台鞠躬，為自己的行為負責，這樣才有可能消弭花蓮人的憤怒。

白營縣議員傅國淵表示，柯建銘的不當發言對花蓮人來說是2次傷害，正當花蓮人需各界幫忙協助災後重建的時刻，他的一席話猶如1把利刃，無情地刺進花蓮人的心。柯建銘雖事後為不當發言道歉，用黨團捐助1百萬，民眾卻不埋單，反而質疑「他到底把花蓮人當做什麼」，唾棄其有錢有勢的傲慢態度。

另外，柯建銘失言後，綠營縣議會黨團第一時間發聲明譴責，不過民眾黨今特別製作聲明書海報，要求該黨3名縣議員張美慧、胡仁順、林則葹簽名，表示對花蓮的負責。

胡仁順對此回應，昨天黨團已發聲明稿，不會隨之起舞，但政黨有政黨立場，其他黨派要做怎樣都都尊重，但不能藉此指揮他們。