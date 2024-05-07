陳奕迅近來在各地舉辦《Fear and Dreams 世界巡迴演唱會》，沒想到日前在武漢開唱時，於熱舞橋段不慎扭傷腰部。昨(6日)演出時又扯到受傷處，讓他痛到直接在台上落下男兒淚，得扶著腰才能繼續演出。

陳奕迅於武漢展開六場演出，沒想到在舞台上因為跳舞太過投入，導致腰部受傷。而昨天唱到演唱會第三Part時，一度露出痛苦的表情，邊唱歌邊扶著腰，眼角還微微泛著淚光，看的出來相當不舒服。他事後跟台下觀眾告知傷勢，指出在演唱會快歌部分，因為太過興奮不慎拉到腰，原先一度擔憂無法如期演出，不過好在演唱部分還可以。接著向所有人道歉：「我剛真的是痛到哭出來，從來未試過這樣子，剛真的很痛，不是悲傷的痛，真的不好意思」。

陳奕迅痛到扶著腰開唱。（圖／東網）

陳奕迅接著取消第四Part熱歌勁舞的橋段，改成歌迷點歌環節，他也相當寵粉一口氣獻唱七首，包括《十面埋伏》、《浮誇》、《沙龍》等鮮少公開獻唱的歌曲，讓台下粉絲聽得如癡如醉。演唱結束後，他仍舊不改人來瘋的性格，忍著腰痛在舞台來回奔跑，向所有到場的歌迷致謝，他事後也發文報平安:「我會休息好，期待下次」。