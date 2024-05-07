警方在去年總統大選期間，查獲偽造身分證地下工廠案，查出何姓男子勾結大陸人士「趙建軍」，在通訊軟體張貼廣告，出售偽造國民身分證，先由「趙建軍」偽造身分證圖檔後，何男以家裡作為「加工廠」，加工製成假的身分證對外販售，甚至提供假的身分證及汽車駕照讓民眾申辦iRent租車帳號，藉此牟利。台北地檢署7日依違反戶籍法、偽造文書等罪起訴何男及購買的民眾共7人，另「趙建軍」涉案部分仍在調查中。

警方原本懷疑，何男在去年總統及立委選舉期間，勾結大陸人士，偽造台灣國身分證，疑作為冒名投票之用，疑涉有境外勢力介入選舉，涉犯《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》，但檢方調查後，認為罪嫌不足，僅依戶籍法等罪起訴。

起訴指出，家住新竹市的何男與大陸人士「趙建軍」勾結，由何男以通訊軟體Telegram，在「同學匯全台擔保交流」群組，張貼出售國民身分證廣告。何男去年5、6月間起，接受民眾委託後，即聯絡「趙建軍」，由「趙建軍」提供造身分證的姓名、年籍資料，並修改委託人欲偽造之個人資料，再盜用「內政部印」印文進行偽造。

「趙建軍」將偽造完成的身分證圖檔傳給何男，何男即使用相片印表機印列，裁切後將正反面黏貼，並貼上反光台灣標誌防偽貼紙，加上護貝膜，裁切至正常國民身分證尺寸，共偽造11張身分證，警方去年9月搜索查扣護貝機、裁紙機及護貝膠膜、反光台灣標誌防偽貼紙及造的身分證半成品等證物。

另何男為販售iRent租車帳號，對外招攬民眾，提供偽造的身分證，冒用他人身分申辦，以相同偽造手法，由民眾提供照片，偽造身分證及汽車駕照各12張申辦，警方又於去年12月19日至25日搜索何男及購買的民眾6人住處，查扣一批證物。