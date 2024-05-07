即將在5月20日上任的準總統賴清德曾表示，他絕不是「台獨金孫」，不接受這樣的標籤。和碩聯合科技董事長童子賢近日接受專訪時也坦言，對於賴清德被貼上這個標籤感到不以為然，他強調，賴清德是出身孤苦貧困的人，「金孫」一詞彷彿是賴含著金湯匙坐著享福，這是錯誤的。

《鏡週刊》今（7）日刊登專訪童子賢內容，童子賢對於賴清德被稱為「台獨金孫」、「務實的台獨工作者」等標籤做出分析。童子賢首先提到，對於賴清德被貼上「台獨金孫」標籤感到不以為然，因為這個詞感覺賴含著金湯匙、坐著享福，但其出身孤苦貧困，是刻苦自勵的人。另外針對「務實的台獨工作者」一詞，童子賢認為外界可著重在「務實」兩字，並從中深入觀察賴清德，且賴清德已歷經不少磨練，是成熟穩健的領導人，會以全民價值、全民福祉為念。

過去一年多來，童子賢曾呼籲讓核電延役與重啟，與民進黨反核神主牌的主流意見相左。對此，被問及未來是否能會給賴清德建言，當現代政局的魏徵一事時，童子賢強調，他仍將保持直言不諱，提出異見的態度，「傾聽內心的聲音，直率提出發言，但不會只為了黨派立場而執拗反對」。

另外針對國會目前三黨不過半局面，童子賢坦言「弱勢的執政黨，也非全民之福」，很多議題推不動，恐讓台灣政治進入「不流暢」的空轉狀態。童子賢對此也呼籲國會多數黨要以台灣社會為念，別為讓執政黨在國會成為表決弱勢，讓台灣處於麻醉狀態。